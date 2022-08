Fiamme in un cassone dell’indifferenziato questo pomeriggio nell’isola ecologica di via Stazio in zona Pip ad Andria. Probabile possa trattarsi di un incidente e cioè un’autocombustione di alcuni rifiuti presenti ma non si esclude, anche in questo caso, la pista dolosa. Dovranno verificare l’accaduto i carabinieri che sono già al lavoro dopo l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che i dipendenti della ditta hanno provato a fermare appena accortisi di quanto stava accadendo.

I lavoratori in servizio, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero accorti che qualcosa non andava attorno alle 15. Poi il tentativo di spegnere l’incendio e l’immediato arrivo sul posto dei vigili del fuoco che ora dovranno verificare l’esatta natura delle fiamme. Al lavoro anche la Polizia Locale di Andria in supporto ai carabinieri che stanno verificando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’isola ecologica.

Comunque un nuovo episodio di cronaca che riguarda la raccolta dei rifiuti in città dopo il rogo doloso appiccato a due camion delle ditte impegnate dal 1 luglio scorso nel servizio. Sulla vicenda proseguono, in quel caso, le indagini della Polizia di Stato per individuare i malviventi che hanno dato alle fiamme i mezzi.