Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del PD di Andria a margine delle ultime modifiche sui candidati in vista delle elezioni:

“Con il comunicato congiunto del PD di Andria e Barletta si è voluto promuovere un maggior equilibrio territoriale nelle candidature al fine di dare concrete chance di vittoria al centro sinistra. Abbiamo particolarmente apprezzato il senso di responsabilità dell’avv. Ferrante che ha dimostrato equilibrio ed estrema generosità nei confronti della coalizione.

Probabilmente lo stesso senso di responsabilità avrebbero dovuto dimostrarlo i referenti del

partito che hanno gestito la fase delle consultazioni e della formulazione delle candidature.

Riteniamo che l’azione coordinata delle due sezioni cittadine abbia avuto il merito di creare

condizioni più propizie per l’appuntamento del 25 settembre, ampliando la base elettorale.

Il PD ha voluto fare una operazione coraggiosa, scontrandosi con scelte nazionali che hanno

causato anche momenti di forte conflittualità politica e personale.

Si è trattato di un gesto di apertura politica del PD andriese che dovrebbe valere come

esempio in tutti i contesti in cui si vuole costruire seriamente una maggioranza. Il momento elettorale deve diventare occasione per rafforzare la coalizione, valorizzando e

responsabilizzando tutte le componenti del centro sinistra, in modo da superare le divisioni

fittizie che, sino ad oggi, la hanno inutilmente assillata.

Si comprenda finalmente che una vera coalizione emerge da una fusione di intenti e non da

un gioco di equilibrismi”.