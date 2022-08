Scendono sotto i 40mila i pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Puglia ma si registrano ancora 7 decessi ed un lieve incremento dei ricoveri. Numeri e dati sull’andamento della pandemia in regione con il bollettino che aggiunge altri 1855 casi al conto totale oltre a 14489 test eseguiti. Sono 3604 i negativizzati nelle ultime 24 ore così da far scendere coloro i quali sono attualmente positivi al virus a 38333.

Lieve incremento, invece, per le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali pugliesi: sono 398 mentre scendono in terapia intensiva dove sono 15 i pazienti. I dati provincia per provincia: nel leccese sono 495 i nuovi casi di contagio mentre a Bari 435. Seguono Taranto con 276 e Foggia con 241 mentre nel brindisino sono 182 e nella BAT 135. Da segnalare anche 79 nuovi casi di positività di residenti fuori regione.