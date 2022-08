L’eredità del grave incendio di sabato scorso nei pressi di Castel del Monte non è solo l’aver mandato in fumo 160 ettari di pascolo e bosco. La Direzione Regionale dei Musei di Puglia, che ha in gestione il maniero federiciano, informa che pur non essendoci danni alla struttura sono stati intaccati rete elettrica e connessione internet. Il che in soldoni significa che, al momento, non è assicurata la continuità di pagamento con il POS in biglietteria ma, soprattutto, gran parte dei fari attorno a Castel del Monte sono spenti. Problemi su problemi che ad una settimana dal rogo non sono ancora stati risolti visto che la comunicazione della Direzione Regionale dei Musei di Puglia è datata oggi al termine di cinque giorni di sopralluogo effettuato assieme alla Soprintendenza.

Ma un tema su cui bisognerebbe concentrarsi, aldilà dei problemi provocati dall’incendio in questi giorni, è che il Castel del Monte è ormai al buio già quotidianamente e non perché non funzionino i pali dell’illuminazione. Semplicemente negli anni i grandi alberi che cingono il Castello sono cresciuti ed ora mascherano le luci posizionate oltre gli arbusti. Basta vedere lo spettacolo sempre magico ma decisamente desolante appena arriva l’imbrunire. Ora la domanda è semplice: chi dovrebbe tagliare i rami o chi dovrebbe provvedere a posizionare diversamente le luci attorno al maniero federiciano. Sicuramente il primo passo è della Direzione Regionale dei Musei che, tuttavia, non sembra al momento abbia preso in considerazione il problema. Poi nel dedalo di enti coinvolti sicuramente ci saranno anche altre competenze che, tuttavia, devono rapidamente attivarsi prima che il Castel del Monte resti completamente al buio.

Anche perché il fondamentale ruolo dell’illuminazione è stato mostrato al mondo dalla maison Gucci che ci ha gentilmente spiegato come esaltare il ruolo maestoso di Castel del Monte. Tra gli altri problemi di illuminazione resta anche quello della Strada Provinciale che arriva fino alle pendici del maniero. Altro luogo completamente buio e su cui bisognerà prima o poi intervenire.