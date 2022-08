Si abbassano tutti gli indicatori della pandemia in Puglia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati che emergono dal bollettino epidemiologico, sono 1.859 i nuovi casi di positività al virus a fronte di 12.529 tamponi eseguiti. Il rapporto fra test e contagi scende ancora e ad oggi si attesta a 14,8%. Sono 481 i nuovi casi registrati in provincia di Lecce, 452 in quella di Bari, 303 nel tarantino, 218 quelli rilevati nel foggiano. Infine 200 contagi sono attribuiti alla provincia di Brindisi e 126 alla Bat. Il totale delle positività da inizio pandemia sale a 1.427.819. Si aggrava ancora, invece, il conto dei decessi: nel bollettino di oggi si segnalano altre 4 vittime che portano il totale a 8.911. Sul fronte dei ricoveri scendono sensibilmente quelli in area non critica, 393 secondo i dati odierni, mentre 17 sono i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Scendono ancora gli attualmente positivi, ad oggi poco più di 40mila. I negativizzati nelle ultime 24 ore sono circa 2.900.