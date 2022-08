Dopo due mesi esatti tornano a scendere sotto i mille i nuovi casi di contagio da covid-19 in Puglia. Il bollettino odierno, riferito come due mesi fa, ad una giornata domenicale, attesta 752 nuovi contagi su poco più di 6mila test effettuati. Si allunga anche la scia dei decessi con 2 nuovi morti a causa del virus. La curva continua a scendere così come gli attualmente positivi ed i ricoveri, seppur di poco.

Sono 814 i negativizzati e le persone che attualmente lottano contro il virus sono 45675. Di queste 419 sono ricoverate in area non critica nelle strutture ospedaliere pugliesi e 16 nelle terapie intensive. In entrambi i casi si scende di uno. I nuovi casi provincia per provincia: a Lecce si sono registrati 254 contagi mentre nel barese 176 ed a Taranto 104. Segue la provincia di Brindisi con 87 nuovi contagi, Foggia 53 e la BAT con 46. I residenti fuori regione risultati positivi sono 30.