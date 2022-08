Sesto posto per Nicola Lomuscio che questo pomeriggio ha gareggiato sulle piste di Cali, in Colombia, per i mondiali Under 20. Ultima gara della stagione per l’atleta andriese che ha concluso i suoi 10.000 metri in 43:28.25 minuti, a un paio di minuti dal primato personale (41:20).

Un grande risultato per Lomuscio che nella seconda parte ha approfittato delle soste per penalità di Heristone Wafula, keniano, campione del mondo uscente e del colombiano Mateo Romero, scalando fino alla sesta posizione mondiale, miglior piazzamento azzurro.

Foto Fidal