Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.205 del Settore Mobilità e Viabilità che, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma a Montegrosso per la festa patronale, ha istituito il 14-15 e 16 agosto 2022, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su: piazza S. Isidoro, viale dei combattenti (nel tratto compreso tra piazza s. Isidoro e l’incrocio con la 1^ stradina che si immette sul viale dei condottieri), e viale dei mutilati di guerra, eccetto veicoli dei residenti per accesso garage, veicoli al servizio delle persone invalide, veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, e veicoli comunali in servizio.