E’ uno dei giorni più difficili per la Puglia sul fronte covid, rispetto all’andamento delle ultime settimane. Il bollettino di oggi purtroppo registra 23 morti a seguito del contagio. Un dato estremamente elevato, mai così alto recentemente. Di contro, invece, tornano a scendere anche i ricoveri, mentre si conferma il trend degli attualmente positivi. Andando con ordine, sono poco più di 3mila i nuovi contagi al virus a fronte di 16.167 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 18,8%. I casi provincia per provincia: 855 quelli rilevati nelle ultime 24 ore nel barese, 760 nel leccese, 455 in provincia di Taranto, 322 in quella di Brindisi, 316 nel foggiano, infine 213 nella Bat. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 1.410.745. Come detto il virus ha fatto altre 23 vittime portando il totale dei decessi a 8.862. Buone notizie invece sul fronte ricoveri. Sono 438 i pazienti in area non critica, 25 in meno rispetto a ieri, mentre le terapie intensive occupate sono 17. Poco più di 4mila i negativizzati di oggi che fanno scendere a 50.402 gli attualmente positivi al covid.