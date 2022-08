Dopo quasi tre anni di mandato, il Prefetto Maurizio Valiante lascia il Palazzo di Governo di Barletta-Andria-Trani per spostarsi a Foggia dove si insedierà il prossimo 4 agosto. Era novembre 2019 quando Valiante ha messo piede in una provincia, la Bat, difficile da più punti di vista e che necessitava di maggior sicurezza, attività di presidio di territorio, ma soprattutto restituire quella fiducia dei cittadini nei confronti dello Stato. La sua missione, sin dal primo giorno di insediamento, è stata quella di seguire e spingere tutto l’iter che ha portato nel 2021 all’inaugurazione della Questura di Andria e alla nascita dei comandi provinciali di Carabinieri, a Trani, e Guardia di Finanza a Barletta. Presidi di sicurezza fondamentali che oggi sono realtà, anche se in ritardo.

Nel periodo del sul mandato c’è stata anche la gestione della pandemia dal punto di vista di controlli sul territorio, ma soprattutto la gestione della sicurezza per contrastare la criminalità. Compito non semplice, visti i gravi fatti di sangue consumati recentemente, soprattutto nella città di Barletta. Protocolli per la sicurezza, patti sociali, iniziative nelle scuole e tanto altro ancora. Così la Prefettura Bat ha cercato di educare la comunità attorno ad essa sul tema della legalità. E pe quanto riguarda la scuola, c’è una novità importante.

Infine il capitolo sul personale di forze di polizia sul territorio.

Il servizio.