La Puglia oggi registra 3.228 nuovi casi di positività al covid a fronte di circa 18.600 tamponi eseguiti. E’ quanto emerge dal bollettino epidemiologico diramato dalla Regione. Torna a scendere dopo la sola risalita di ieri la curva epidemiologica che mostra anche un tasso di positività al 17,2%, ben più basso di ieri. 935 i nuovi contagi rilevati in provincia di Bari, 787 in quella di Lecce, 483 nel tarantino, 392 in provincia di Foggia, 307 nel brindisino e 229 nella Bat. Il totale dei casi da inizio emergenza sale a 1.407.698. Purtroppo anche oggi ci sono vittime del virus, altre 6 secondo i dati del bollettino di oggi. Il totale dei decessi sale a 8.839. Situazione stabile sul fronte sanitario con 463 pazienti ricoverati in area non critica, 18 coloro che si trovano in terapia intensiva. Scendono ancora, invece, gli attualmente positivi: ad oggi circa 51.500. I negativizzati nelle ultime 24 ore sono oltre 5mila.