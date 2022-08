Tornano a salire i nuovi casi covid nella giornata odierna, dopo la riduzione delle attività di tracciamento nella giornata di domenica. A salire sono soprattutto i tamponi effettuati, circa 23.600 secondo il bollettino odierno diramato dalla Regione Puglia, di cui 5.315 quelli risultati positivi al virus. Il tasso di positività risale e supera il 22%. 1.598 i nuovi casi in provincia di Bari, 1.253 in quella di Lecce, 820 nel tarantino, 631 nel foggiano, 551 i nuovi contagi in provincia di Brindisi e 296 nella Bat. Il totale dei casi registrati da inizio emergenza sanitaria supera 1.400.000. Sul fronte dei decessi, purtroppo, torna a salire il dato giornaliero con altre 12 vittime che hanno contratto il covid. Il totale sale a 8.833. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali covid della regione, i dati restano stabili: 465 i ricoveri in area non critica, 17 i pazienti in terapia intensiva. Torna a salire in modo sensibile il numero dei negativizzati, circa 7.500 in un giorno, un dato che fa scendere ulteriormente gli attualmente positivi, ad oggi poco più di 53mila.