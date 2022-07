Una buona affluenza, nessuna calca e c’è anche il tempo per chiedere ulteriori informazioni agli addetti ai lavori. Questa mattina al Palazzetto dello Sport di Andria è cominciato il servizio di distribuzione di buste e mastelli targati Gial Plast SiEco, l’ATI incaricata della gestione della raccolta rifiuti porta a porta. Centinaia i cittadini che hanno scelto il primo giorno utile per ritirare tutta l’attrezzatura. Il nuovo kit però sarà utilizzato solo quando sarà consegnato a casa il nuovo calendario di raccolta. Sino ad allora si continuerà con le vecchie attrezzature Sangalli. Bene sul fronte dell’organizzazione, con sei punti diversi per il ritiro del materiale. Presenti anche cittadini delegati da altre persone, così come previsto dalle indicazioni fornite. Ascoltando i cittadini è emerso un po’ di pessimismo sul sistema della differenziata che ad Andria stenta a decollare per colpa di alcuni concittadini poco attenti su questo tema.

Dunque serve una marcia in più e la nuova impresa che gestisce la raccolta punta proprio a dare un accelerata importante sul sistema, a partire dalla scelta di far ritirare il nuovo kit scartando la consegna a domicilio. Una modalità che ha sollevato polemiche ma che è legata alla necessità di consegnare le buste identificate con il codice al solo contribuente titolare della bolletta Tari ed evitare così che il servizio venga reso a quanti non sono noti alle banche dati dell’Ufficio Tributi ed evadono la tassa. Molti cittadini restano comunque scettici sulla mancata consegna a domicilio.

Il servizio.