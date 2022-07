Continuano ad arrivare indicazioni contrastanti dall’andamento della pandemia da Covid in Puglia. Se da un lato diminuisce gradualmente la curva dei casi giornalieri e gli attualmente positivi, dall’altro si registra una nuova e significativa crescita dei ricoveri. Andando con ordine, oggi sono stati rilevati 4.454 nuovi contagi a fronte di 20.694 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 21,5%. La provincia di Bari guida la classifica dei casi giornalieri con 1.353 nuovi positivi, seguono i 902 in provincia di Lecce, i 733 nel tarantino, 596 nel foggiano, 423 in provincia di Brindisi e i 305 nuovi casi nella Bat. Il totale delle positività da inizio emergenza sale a 1.383.443. Il bilancio dei decessi si aggrava ulteriormente con altre 16 vittime del virus registrate in un solo giorno, e totale dei morti che sale a 8.798. Sul fronte dei ricoveri, come detto, i dati continuano a salire. Sono 497 i pazienti nei reparti non critici della regione, mentre 18 sono coloro che sono ricoverati in terapia intensiva. Complessivamente il dato è cresciuto di 10 unità rispetto a ieri. Gli attualmente positivi, infine, scendono a circa 67.500 per effetto dei quasi 6mila negativizzati nelle ultime 24 ore.