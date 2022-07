La curva dei contagi torna leggermente a salire, crescono i ricoveri ed il virus fa altre 14 vittime in 24 ore. Non sono buone le notizie che arrivano dall’ultimo bollettino epidemiologico della Regione Puglia che oggi, martedì 26 luglio, segnala 7.346 nuovi casi, accertati sulla base di 33.523 tamponi analizzati, con un tasso di positività che sfiora il 22%.

Quasi un terzo dei contagi giornalieri si riferiscono alla sola provincia di Bari, che ne conta 2.227, la più colpita seguita da Lecce con 1.554, Taranto 1.193, Foggia 888, Brindisi 693 ed infine la Bat con 589 nuovi casi, ai quali si aggiungono quelli di 170 residenti fuori regione e 32 di provenienza non accertata.

La somma dei contagi pugliesi, da inizio pandemia, tocca ora quota 1.378.989.

Pesante il bilancio giornaliero dei decessi. Sono 14 i morti in Puglia a causa del virus, che fanno salire il bilancio delle vittime a 8.782.

Sul fronte sanitario, si registra un nuovo incremento dei ricoveri. I pazienti Covid in ospedale sono 505, di cui 488 in area non critica e 17 in terapia intensiva. Parallelamente, scende il dato relativo alle persone attualmente positive, che sono in totale 69.093, oltre 2.600 meno in ieri.

Schizza infine il numero dei negativizzati che raggiungono la cifra complessiva di 1.301.114, con più di 10mila guariti nelle ultime 24 ore.