Ci vorrà un altro anno prima che inizi concretamente il processo per la morte di Paola Clemente, la donna scomparsa il 13 luglio 2015 all’età di 49 anni mentre era a lavoro nelle campagne di Andria. Paola Clemente, bracciante di San Giorgio Jonico, lavorava per la ditta “Ortofrutta Meridionale Srl” il cui titolare, Luigi Terrone, di Corato, è attualmente l’unico imputato per la morte della 49enne. L’accusa nei suoi confronti è di omicidio colposo, poiché Terrone non avrebbe adempiuto “gli obblighi di prevenzione e protezione dei lavoratori somministrati”. La nuova data fissata per l’udienza è il 9 giugno 2023 quando verranno ascoltati i primi tre testimoni dell’accusa. Quel giorno saranno già trascorsi quasi 8 anni dalla scomparsa di Paola Clemente.

La vicenda, nel 2015, ebbe un grande clamore mediatico e rilanciò in tutta la nazione i temi del caporalato e delle condizioni di lavoro disumane a cui spesso sono costretti i braccianti agricoli, ore ed ore sotto il sole per pochi soldi. L’argomento finì rapidamente tra quelli principali dell’agenda di Governo di allora. Il sacrificio di Paola è servito il 18 ottobre 2016 ad avere una legge contro il caporalato, la Legge 199/2016, come anche le ordinanze regionali negli anni a seguire che vietano il lavoro in agricoltura nelle ore più calde della giornata.

Sempre dalla morte di Paola Clemente sono stati aperti due filoni d’inchiesta: il primo a carico di Luigi Terrone, il secondo a carico di 6 soggetti accusati a vario titolo di aver sfruttato, minacciato e intimidito i lavoratori. Quest’ultimo filone sembrerebbe avviarsi verso la prescrizione. Il timore è che lo stesso possa accadere al processo sulla morte di Paola Clemente. Una storia che ad oggi, a 7 anni dalla sua scomparsa, non conosce verità ed eventuali responsabili.