Ieri mattina si è tenuto l’incontro con i tecnici di Asset in aula consiliare per parlare dei progetti che prevedono l’accesso al nuovo ospedale di Andria, letteralmente “come arrivarci”. Una fase importante lungo la strada della realizzazione del moderno nosocomio che sorgerà in contrada Macchia di Rosa. Il Comune ha presentato una serie di progetti da cui scegliere quello più idoneo che verrà inglobato nella progettazione totale del nuovo ospedale insieme anche ai servizi, come l’alimentazione idrica, ancora da definire e sui quali l’amministrazione sta spingendo per evitare separazioni.

Tra le varie ipotesi su cui si sta lavorando ce ne sono due che prevedono un sistema fatto di rotatorie e doppio accesso alla zona dell’ospedale senza passare dalla Sp2. Uno di questi accessi arriva direttamente al pronto soccorso.

Inevitabile chiedersi se questa implementazione dei progetti di servizi e accessi a quello complessivo del nuovo ospedale, possa portare ad un costo ulteriore. L’assessore Curcuruto si dice fiduciosa.

Il tavolo con Asset si riaggiornerà nelle prossime settimane per giungere alla soluzione definitiva.

Il servizio.