Le valutazioni continueranno, naturalmente, anche e soprattutto nei prossimi giorni. . Eccole le immagini di questa mattina e si riferiscono all’arrivo a San Giovanni Rotondo, sede, sino al prossimo 13 agosto, del ritiro della Fidelis Andria. Il gruppo comprende al momento 26 calciatori, tra cui elementi in prova (compresi i due portieri Bucosse e Mejri) e giovani della Primavera biancazzurra. La rosa è da completare. Cudini indica le priorità.

La Fidelis attualmente non ha portieri sotto contratto.

Molti dei calciatori legati contrattualmente alla Fidelis non rientrerebbero nei piani tecnici e societari, soprattutto coloro i quali hanno ingaggi di un certo peso. Cudini, sull’argomento, è molto chiaro. E almeno, per quanto riguarda, ciò che gli compete, lancia un messaggio inequivocabile.

Occhio alla qualità della rosa. Occhio anche alle questioni legate al minutaggio.

Da oggi si lavora a San Giovanni Rotondo, in attesa di altre novità in entrata. Domenica c’è il primo test, alle ore 18 contro il Real San Giovanni. Giovedì prossimo, stessa ora per la partitella in famiglia contro la Primavera della Fidelis.