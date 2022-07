Sono nel complesso 26 i convocati dallo staff tecnico guidato da Mirko Cudini in vista del ritiro di San Giovanni Rotondo. Sono tre i calciatori in prova aggregati al gruppo oltre a tre giovanissimi provenienti dalla primavera. La partenza per il ritiro è prevista per giovedì mattina dopo il raduno in sede e l’arrivo a San Giovanni dove i biancazzurri alloggeranno all’interno dell’Hotel Euro.

Il campo di allenamento sarà quello comunale della cittadina di San Pio. Il rientro ad Andria è previsto per il 13 agosto. A breve anche l’annuncio delle prime amichevoli previste dalla Fidelis.