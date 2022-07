Si è conclusa in piazza Catuma la tre giorni di spettacolo “Festa d’estate” inserita nel cartellone di “R-Estate ad andria”, manifestazione organizzata dall’associazione In&young artigiane e artiste andriesi in co-organizzazione con il comune di Andria, la Publy new di Francesco Sansonna e l’organizzazione eventi di Lello di Bari.

«Si è trattato di un evento con una sorprendente risposta di pubblico – ha dichiarato la Presidente dell’Associazione In&young, Emma Monterisi – caratterizzato da tanto divertimento e risate, un format che è stato in grado di soddisfare le esigenze degli andriesi che erano in città.

Sul palco si sono esibiti professionisti dello spettacolo come Lilia Pierno e Lia Cellamare che con la loro comicità hanno divertito il pubblico presente, Shintilla Labat una vera drag queen che ha imitato la grande Raffaella Carrà, Celentanoide imitatore di Adriano Celentano che ha saputo coinvolgere il pubblico, ancora Gennaro de Santis, il rapper Roman, i Click’s gruppo musicale, il cantante Vins Sinisi con le cover di Nek, il trio Eleonora Volpe Roberto Parente e Adele Cardone.

Si ringraziano – prosegue Monterisi – tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte i tecnici di servire audio e luci, chi si è occupato della diretta trasmessa su Telesveva, l’accademia Total Look per il trucco e parrucco, gli amici in Fiat 500 per le auto storiche, l’associazione Carabinieri di Andria per il servizio d’ordine, gli espositori dei gazebo e gli sponsor che hanno supportato la manifestazione.

Meritano un ringraziamento speciale la bravissima conduttrice Agata Paradiso che ha saputo rendere fluida e divertente la conduzione indossando abiti bellissimi forniti dall’atelier Grazia, l’organizzatore di eventi Lello di Bari che ha saputo ben organizzare rispettando i tempi nella tre giorni e Francesco Sansonna con la sua agenzia Publy new.

Ringrazio – conclude Monterisi – tutte le socie dell’associazione In&young che hanno allestito il palco e il gazebo, nulla è scontato tutte siamo state mosse dal desiderio di donare qualcosa agli andriesi portando a casa un’esperienza indimenticabile.

Festa d’estate è stata patrocinata dal Comune di Andria: si ringrazia l’Assessore alle Radici, Cesare Troia per la presenza, il SUAP e l’Area Comunicazione»