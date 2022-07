Una delle principali missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è la transizione digitale, la missione 1 di questo grande piano di investimenti, occasione unica per tutte le Pubbliche Amministrazioni che non sono riuscite in questi anni a stare al passo con la tecnologia e il digitale, un’occasione colta dal settore innovazione tecnologica, nonostante la carenza di risorse umane.

«Ci tengo – scrive l’Assessore al Futuro, dott.ssa Viviana Rosaria Di Leo – a ringraziare gli uffici del Settore Innovazione Tecnologica e la segreteria PNRR per l’impegno e il lavoro svolto in queste settimane, durante le quali ci siamo candidati non solo all’avviso per il PagoPA, ma anche a quelli relativi al Cloud, allo Spid-CIE e all’AppIO. Oggi possiamo finalmente dire che è stato emesso il primo decreto di assegnazione di un finanziamento pari a 85 587 euro per l’adozione della piattaforma PagoPA relativamente al primo avviso a cui ci siamo candidati».

«Ad Andria, dunque, sono stati destinati poco più di 85 mila che verranno utilizzati per implementare i servizi non ancora inclusi nella piattaforma PagoPA dell’Ente. Un finanziamento che ci dà la possibilità di implementare tutti i pagamenti online, elevando il livello di digitalizzazione del nostro comune e, di fatto, semplificando la vita dei cittadini. Il PagoPA, infatti, è comodo, veloce, semplice e tracciabile e rientra in quelle politiche di innovazione che vanno ad incidere sulla vita di ciascuno di noi, anzi sulla nostra quotidianità. Ora non ci resta che attendere fiduciosi gli altri decreti di assegnazione».