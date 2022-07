Dati più confortanti nel bollettino epidemiologico della Regione che fotografa l’andamento della pandemia da covid-19 in Puglia. Sono 1936 i nuovi casi registrati mentre nel bollettino domenicale erano 4765. Il numero dei test effettuati nella giornata di domenica sono poco più di 10mila rispetto a praticamente il doppio del giorno precedente. Si registrano ancora due persone decedute così come ieri mentre risalgono leggermente gli attualmente positivi che, tuttavia non superano quota 93mila. La causa sono i pochi negativizzati registrati nella giornata festiva e cioè 1482. Stabili ed in leggera discesa i ricoveri che sono 513 in area non critica mentre sono 16 in terapia intensiva.

I numeri provincia per provincia: sono 594 i nuovi casi registrati nel barese mentre 425 in provincia di Lecce. Seguono Taranto con 247 , la BAT con 222, il foggiano con 208 e Brindisi con 185 nuovi contagi. Da registrare anche 47 residenti fuori regione. Per capire cosa ne sarà della pandemia in Puglia bisognerà comunque attendere il bollettino di domani e dei prossimi giorni.