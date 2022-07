Con cautela ma anche con un lento ritorno alla normalità: è l’obiettivo condiviso dalle associazioni di categoria degli ambulanti e dall’assessorato alle attività produttive del Comune di Andria. Ieri un incontro per definire alcuni punti fermi in vista della prossima Festa Patronale di settembre. La novità rilevante è che le bancarelle degli operatori ambulanti torneranno anche in corso Cavour.

Ci saranno comunque delle limitazioni come, per esempio, la disposizione degli operatori ambulanti su di un solo lato della via e ci saranno alcuni divieti: vendita di animali di qualsiasi tipo oltre all’utilizzo di motori a scoppio per l’alimentazione elettrica e con attrezzature non conformi alle normative di sicurezza. Lo scorso anno ci fu un flop a causa del boicottaggio della doppia sede scelta e cioè largo Ceruti e Piazza Catuma. Quest’anno si punta al ritorno, invece, degli ambulanti.

Per gli spettacoli viaggianti, le cosiddette giostre, ci sarà nuovamente una collocazione nella zona di Via Martiri di Belfiore. L’ente comunale ha già richiesto a Ferrotramviaria l’eventuale compatibilità con il luna park nell’area in cui, a ridosso, c’è il cantiere di interramento della ferrovia nell’abitato cittadino.