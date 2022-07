Gli attualmente positivi in Puglia superano quota 90mila mentre il dato complessivo dei casi registrati da inizio pandemia salgono ad oltre 1.300.000. Si aggiornano i numeri dell’emergenza covid in Regione con i dati del bollettino odierno che segnala altri 8.253 contagi a fronte di 26.678 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si mantiene piuttosto stabile e oggi è vicino al 31%. La provincia di Bari è ancora il territorio con il numero più alto di casi giornalieri, 2.453, 1.859 in provincia di Lecce, 1.282 in quella di Taranto, 905 nel foggiano, 822 nel brindisino, 754 quelli attribuiti alla Bat. Al conto bisogna aggiungere i quasi 180 contagi tra residenti fuori regione e quelli non definiti. Il totale dei casi in oltre due anni di pandemia sale a 1.304.829. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime con altri 12 decessi e totale che sale a 8.709. Sul fronte dei ricoveri i dati si stabilizzano, nessun aumento: 444 i pazienti in area non critica, 20 coloro che si trovano in terapia intensiva. Agli oltre 8mila nuovi casi registrati oggi c’è una buona risposta da parte dei negativizzati: oltre 6mila nelle ultime 24 ore. Un dato che fa salire solo lievemente gli attualmente positivi, ad oggi 90.972.

Intanto, dopo il via libera delle autorità sanitarie per la quarta dose del vaccino anticovid, la Puglia ha riorganizzato la macchina organizzativa. Anche i pugliesi con oltre 60 anni e i cittadini over 12 con fragilità potranno ricevere la nuova dose del vaccino anticovid. In regione sono attivi 63 centri per la somministrazione. Il piano prevede open day, chiamate attive dei soggetti a rischio, e coinvolgimento di farmacie e medici di famiglia. Così la Puglia risponde alla nuova ondata che dopo l’aumento dei casi giornalieri ha causato anche la risalita dei ricoveri.