Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del consigliere comunale della Lega, Gianluca Grumo.

«Rispetto alla nota dell’assessore Loconte inerente l’inizio dei lavori di riqualificazione di piazza Municipio, è necessario intervenire per precisare che nulla è stato lasciato in sospeso, anzi sarebbe stato utile e opportuno seguire da subito il corretto iter e il cronoprogramma definito con la Regione per la realizzazione delle opere, secondo il sacro principio di continuità amministrativa sia durante gli anni in cui la città è stata guidata dal Commissario Prefettizio e sia durante i quasi due anni (come specificato proprio dall’assessore stesso nella nota) dell’amministrazione Bruno e la sua Giunta.

Piuttosto, l’intervento di “Riqualificazione di Piazza Umberto I”, rientrante nel grande progetto di Rigenerazione Urbana, rappresenta un’occasione propizia per rivendicare con forza quanto di buono negli anni passati è stato compiuto e programmato, con tenacia e impegno, con una visione protesa verso un vero cambiamento della nostra amata Andria, con una concreta e reale rivitalizzazione del Centro Storico (non limitata a singole opere pubbliche), accompagnata da una serie di iniziative che attendiamo fiduciosi di vedere realizzate».