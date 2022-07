Via Napoli, via Aldo Moro, via Monte Faraone e via Enrico Dandolo: quattro strade cittadine su cui presto ci sarà un nuovo manto stradale. Via libera della giunta comunale andriese al progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di asfaltatura. Importo complessivo di 160mila euro ottenuti grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno assegnato a gennaio di quest’anno.

Le quattro importanti strade in tre diversi quartieri tra centro e periferia, sono state individuate poichè non inserite nel programma “Strada per Strada”, ormai in fase di affidamento, con cui la Regione Puglia ha stanziato per il comune di Andria oltre 2milioni e 100mila euro. Nella relazione che accompagna il progetto approvato dalla giunta comunale si legge come “le sedi stradali oggetto di intervento sono state individuate anche attraverso le segnalazioni dei cittadini che manifestano a questa Amministrazione lo stato manutentivo delle sedi stradali ed in particolare del piano carrabile”.

Ora le carte tornano al Ministero per quanto di propria competenza mentre l’ente comunale potrà procedere al bando di gara o ad un affidamento diretto delle opere che permetterebbe di accelerare le tempistiche.