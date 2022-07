Dal 4 al 29 luglio 2022, presso il Museo Diocesano “San Riccardo” di Andria, in via De Anellis 46, le sue opere potranno essere ammirate per la prima volta in Puglia, contribuendo così a diffonderne la storia e l’arte.

Curata da Genny Pietrangelo la mostra è frutto della collaborazione tra la Fondazione Federica Galli e il Museo Diocesano “San Riccardo”, col patrocinio del Comune di Andria.

Per informazioni su prenotazioni e ticket d’ingresso è possibile contattare il Museo Diocesano di Andria tramite i suoi canali social (Facebook e Instagram), il numero 3341541661 o scrivere all’indirizzo mail: [email protected]