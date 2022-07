Si sono presentati in occasione della scorsa edizione del Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, nelle vesti di rumorosi banditori, annunciando nelle piazze gli spettacoli quotidiani della manifestazione. Difficile non notarli anche durante le feste di Natale, quando hanno portato per le strade l’allegria, con le loro coloratissime esibizioni. Sono i ragazzi della “MòMò Murga”: suonano tamburi, grancasse e rullanti. E poi urlano, saltano e ballano, facendo più baccano possibile, travolgendo tutto e tutti con il loro entusiasmo contagioso. È passato già più di un anno dalla loro fondazione, un traguardo celebrato con una grande evento, aperto alle murgas di tutto lo stivale. Bande di musicisti e ballerini, tipiche della tradizione di argentina, si sono date appuntamento ad Andria, per il primo raduno pugliese del Frente Murguero Italiano.

Una giornata di festa trascorsa tra laboratori dedicati alla murga, per conoscere più da vicino questa forma d’arte, una assordante parata nella villa comunale, fino alla classica ciliegina sulla torta: un grande concerto live, per una serata all’insegna della musica, della danza, del divertimento e dell’ospitalità.

Il servizio completo su News24.City.