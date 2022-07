Parte da oggi la nuova gestione di raccolta rifiuti da parte della Gial Plast – Si.Eco dopo 12 anni di Sangalli. Si segnala che per quanto riguarda l’isola ecologica di Andria, in via Stazio, la struttura resterà chiusa oggi e domani per completare tutte le operazioni di passaggio da dalla vecchia ditta al nuovo raggruppamento. La prossima settimana è prevista la ripartura ed il pieno funzionamento.