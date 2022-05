Per ricevere informazioni sui lavori, per conoscere i progetti e lo stato di avanzamento dei cantieri è attivo da questa settimana un punto informativo in Piazza Bersaglieri d’Italia, accanto alla Stazione centrale, dalle ore 10 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

«Un luogo aperto alla cittadinanza – dicono gli enti coinvolti nella realizzazione delle opere – per far comprendere come cambia e come cambierà il volto di una parte importante della città».