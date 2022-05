Lunedì, 30 maggio, alle ore 16.00 avrà luogo in seduta pubblica, presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città, il sorteggio per stabilire l’ordine di chiamata, fra tutti gli aspiranti regolarmente iscritti nell’Albo dei Presidenti di Seggio, che hanno fatto richiesta entro il 25 maggio, il sorteggio sarà effettuato, in due distinte fasi, la prima, tra i candidati in possesso di precedente esperienza di Presidente di Seggio e la seconda, tra coloro che ne sono privi.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine di sorteggio tra i candidati in possesso di esperienza e solo a seguire, ove occorra, tra i candidati privi di esperienza.