«Non bastano i divieti né i controlli per frenare il fenomeno dei monopattini e delle bici elettriche che sono delle vere e proprie minacce per l’incolumità di tutti. Con la Polizia Locale abbiamo strutturato un piano costante di monitoraggio e di intervento. Sanzioni e sequestri sono tanti, anche con l’ausilio di Motorizzazione e altre forze dell’ordine. Ma non basta!». Lo scrive in una nota il Sindaco di Andria Giovanna Bruno.

«Il più delle volte questi mezzi, che sarebbero efficacissimi per contrastare smog e traffico veicolare, sono solo i compagni di gioco di bambini e ragazzi, noncuranti di regole e divieti, meno che mai del senso di rispetto e di civiltà. Questa è una emergenza collettiva, per la quale chiedo l’aiuto di tutti. Siamo proprio certi che mettere nelle mani di un nostro figliolo un mezzo del genere sia la cosa giusta? E poi? Quel figliuolo lo educhiamo, lo seguiamo, lo accompagniamo? Oppure siamo solo pronti a dire “ci vogliono i controlli?”».