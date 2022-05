Mancano solo pochi giorni all’evento solidale dell’anno “Uno, Nessuno, Centomila” ad Andria, in programma venerdì 27 maggio nell’oratorio della Parrocchia S. Andrea Apostolo. Una manifestazione nata nel mese di febbraio su volontà di alcuni artisti andriesi, per sostenere una giusta causa contro ogni forma di violenza e guerra nel mondo e che mutua il suo titolo da uno spettacolo di stars internazionali al femminile (22 giugno Campovolo Emilia Romagna, già rinviato per il covid).

Ma poi considerando la popolazione andriese dal punto di vista numerico quale scelta migliore se non: Uno, nessuno, centomila. Da una settimana era scoppiata la guerra in Ucraina: tanti musicisti, cantanti e ballerini andriesi, dopo un fermo artistico estenuante per la pandemia, decidono di dare voce ad un evento unico nel nostro territorio, rispondendo con generosità, impegno, dedizione. Insieme.

Perché questo fa la differenza, e non viaggiare in solitaria. Elenco di artisti che si è accresciuto nel tempo.

Dalla Domenica delle Palme come prima data possibile a domenica 15 maggio, poi un rinvio forzato a causa dell’evento organizzato a Castel Del Monte dalla Maison Gucci, finalmente ci siamo: venerdì 27 maggio alle ore 21 (massima puntualità) Andria sarà protagonista di una maratona solidale e coinvolgente, che solo l’arte può garantire nell’Oratorio Parrocchia S. Andrea Apostolo accanto alla pista di pattinaggio.

Il ricavato della serata sarà devoluto alla Caritas Diocesana per l’accoglienza dei profughi ucraini.

Sul palco i musicisti: Agnese Paola Festa, Michele Lorusso, Sergio Adea, Riccardo Lorusso, Gaetano Pistillo, Ruggiero Inchingolo, Alessandro Buongiorno, Riccardo D’Avanzo, Mino Porcelli, Giuseppe Schiavone, Benedetto Fucci, Paolo Gazzillo, Gerardo Tango, Antonio Mastropasqua, Vincenzo Caldarone, Gianni De Corato, Riccardo Ernesto, Davide Campanale, Michele Di Ruvo, Luca Fusaro, Francesco Ventola, Emanuele Paradiso, Alex Terlizzi.

Le voci: Lycia Gissi, Savio Vurchio, Patty Lomuscio, Barbara Crapolicchio, Silvana Sgaramella, Angela Coratella, Sabino Pistillo, Paolo Gazzillo.

Le scuole di danza: Danzarte di Flora Tesoro e Nunzia Carpino, Savidance Studio di Sabino Tota, A.D.C.S. Latin American Style di Francesco Leonetti e Maria Rosaria Adduasio, ASD Ritmica Andria Centro Sport di Cristina Di Lauro.

Durante la serata sono previste testimonianze della Caritas diocesana e di giovani, degustazioni e sorprese. Una maratona ricca di generi musicali e riflessioni a tema da non perdere.

Si accede solo con invito e contributo, nei luoghi indicati sui social, parrocchie, esercizi commerciali e scuole di danza.