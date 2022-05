La procura di Trani ha aperto un’inchiesta, al momento contro ignoti, per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo per fare chiarezza sull’incidente avvenuto questa mattina nella campagne di Trani che ha coinvolto due ultraleggeri Vds e in cui una coppia di coniugi di Ravenna è morta mentre il pilota di uno dei due velivoli è rimasto ferito.

I mezzi, privi di scatole nere, sono stati sequestrati e ora toccherà alle indagini della polizia di Stato fare chiarezza sull’accaduto. La procura tranese ha anche nominato un perito che analizzerà i due aeromobili.

Secondo quanto emerso finora, i due Vds sarebbero decollati dall’aviosuperficie del Gargano che si trova in contrada Macerone a San Giovanni Rotondo ed erano diretti a Lecce quando per cause in corso di accertamento uno dei due avrebbe tamponato l’altro.

I corpi delle vittime hanno riportato gravi lesioni a causa dello schianto ad alta velocità del mezzo su cui viaggiavano e nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia dal medico legale Antonio De Donno. L’identificazione delle vittime è ancora in corso: sono stati recuperati dall’abitacolo del velivolo con l’aiuto dei vigili del fuoco, i loro effetti personali.