E’ un dramma quello consumatosi questa mattina, poco dopo le 10 sui cieli del nord barese tra Andria, Trani e Corato. Due velivoli ultraleggeri sono precipitati per cause che saranno accertate dagli inquirenti. Il bilancio, però, è drammatico: due le persone decedute mentre una persona è rimasta ferita.

Da una primissima ricostruzione uno dei due aerei avrebbe effettuato un atterraggio di emergenza in contrada Casalicchio provocando solo un ferito trasferito in codice giallo al “Bonomo” di Andria, mentre l’altro sarebbe precipitato nelle vicinanze non lasciando però scampo ai coniugi occupanti. I due sono di origini emiliane. Complesse le ricerche dei velivoli con l’ausilio anche di un elicottero dei vigili del fuoco mentre diverse le equipe sanitarie giunte sul posto per i primi soccorsi. Molto difficili anche le operazioni di soccorso da parte dei sanitari giunti da Andria e Trani.

La causa potrebbe esser stata un contatto tra i due velivoli che facevano parte di un gruppo di aerei ultraleggeri partiti da San Giovanni Rotondo e diretti a Lecce.

Le indagini sono affidate alla Polizia di Stato con il coordinamento della procura della repubblica di Trani con il pm di turno giunto sul posto.

