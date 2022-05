Il mix di Sudamerica, Italia e magia arriva all’Officina San Domenico di Andria con il concerto di Iruna il prossimo 19 maggio.

Cresciuta fra la cultura sudamericana e quella italiana, IRuna aka Irene Montesi, fin da piccola canta e riproduce qualsiasi suono ascolta: dai versi degli Ara Macao ai soli di Charlie Parker, passando per Battisti e il Ballo del Mattone. Adesso propone la sua musica, con l’obiettivo di mettere insieme elementi acustici con suoni più astratti, usare percussioni e poliritmie latine su melodie più italiane.

«Se non avete ancora ascoltato “𝐀𝐦𝐢𝐜𝐨 𝐌𝐢𝐨” e “𝐒𝐞𝐥𝐯𝐚”, è arrivato il momento di farlo – scrivono i componenti di CapitalSud. Ci vediamo giovedì in Officina San Domenico per sudare, sculettare e riabituarci a quell’arietta di estate che ci è tanto mancata. I biglietti a partire da domani saranno acquistabili online su DIY e in cassa fino all’inizio dell’evento al costo di 5 euro».