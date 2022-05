Quinta piazza per Francesco Fortunato. È il verdetto della 10 km di marcia andata in scena stamattina a Madrid sulla Gran Via, nel cuore della capitale spagnola. Buona prova per l’atleta andriese delle Fiamme Gialle, tre volte campione italiano della distanza, che ha completato la prova in 39:21, nella sfida dominata dallo svedese Perseus Karlstrom (38:42) che sferra l’azione decisiva nell’ultimo chilometro. Più indietro il campione olimpico Stano che chiude al tredicesimo posto, mai realmente in gara, staccato dai migliori già nel primo chilometro: 40:21 il crono finale.

Un ottimo risultato per Fortunato tornato a gareggiare in una competizione continentale.