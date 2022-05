L’attesa è finita, la maison Gucci è pronta per incantare la Puglia ed il nord barese con la sfilata d’alta moda a Castel del Monte di questa sera. La nuova collezione del direttore creativo Alessandro Michele sfilerà attorno al maniero federiciano sulle cui pareti saranno proiettate immagini suggestive grazie alla tecnica del video mapping. Alcuni frame di ciò che accadrà a partire dalle 20 arrivano dalle prove generali a Castel del Monte, con le modelle che escono dal portone principale, percorrono la scalinata e danno vita alla sfilata d’alta moda dal titolo “Cosmogonie”. Una serata che si prospetta magnifica, in cui bellezza, moda, cultura e spettacolo si fonderanno in un unico show senza precedenti. A fare da cornice tante stelle, non solo quelle della notte andriese, ma anche della musica. Ad assistere alla sfilata infatti ci saranno i Maneskin, ospiti d’eccezione della maison italiana. La band romana sarà protagonista nell’after party in programma a Montegusto, ristorante ai piedi di Castel del Monte. Ieri sera Damiano e soci sono stati accolti calorosamente da un nutrito gruppo di sostenitori a Trani, davanti a Villa Ascosa, dove hanno soggiornato. Un saluto ai fan, cena a lume di candela e foto del lungomare tranese. Non solo i Maneskin, nella serata targata Gucci sono attese altre star internazionali tra cui Iggy Pop e italiane con Alessandro Borghi, Emma Marrone e Benedetta Porcaroli. Presenti gli esperti del settore moda da tutto il mondo, e anche la Puglia giocherà la sua parte con Anna Dello Russo, giornalista e influencer nativa di Bari, nonché direttrice creative di Vogue Japan. Insomma una parata di stelle raccolte attorno alla vera star della serata, Castel del Monte, con sua imperiosità, la storia e il fascino che hanno conquistato Gucci, incantata dal panorama federiciano.