Fervono i preparativi per l’attesissima sfilata della maison Gucci, in programma lunedì sera a Castel del Monte. Per l’occasione, nell’area parcheggio dei bus navetta, il cui servizio è stato temporaneamente sospeso, sono stati allestiti tre grandi gazebo. Saranno adibiti a deposito attrezzature e logistica, punto pre-trucco per le modelle che sfileranno in passerella e zona cucine, dove verranno preparati i pasti per pranzo e cena.