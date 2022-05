«Prosegue il percorso della Biblioteca in rete con il contributo, in questi giorni degli autori Annalisa Strada e Giorgio Di Vita che ho avuto il piacere di accogliere salutare a nome mio e dell’Amministrazione». Spiega in una nota l’Assessore ai Servizi Sociali e all’Istruzione del Comune di Andria, Dora Conversano.

«Come nelle precedenti settimane sono coinvolti anche in questi giorni, presso la Biblioteca Comunale, tanti alunni delle diverse scuole – dice ancora l’Assessore – Sono davvero contenta di poter toccare con mano come questo progetto, (conclude l’Ass. Dora Conversano) gestito dalle docenti referenti della scuola capofila “Imbriani Salvemini” in collaborazione con tutte le docenti referenti delle scuole del primo ciclo della città, sia un segno tangibile e concreto della validità, anche in prospettiva futura, di percorsi gestiti e fatti insieme».