In Sostanza è un nuovo format di approfondimento, che si propone di trattare tematiche complesse con un approccio leggero ma non semplicistico. Per un gioco di parole cercato ma non voluto, il primo di questi approfondimenti riguarda il tema delle sostanze stupefacenti. I talk sono gratuiti e aperti a tutti. Sulle pagine social di CapitalSud è possibile trovare un link al modulo google che permette di sottoporre i propri dubbi agli esperti in forma anonima.

Ad ogni appuntamento, seguirà un evento musicale: Marco Cassanelli and Deckard e il doppio appuntamento con la band O’ Clock e il set in collaborazione con WAYS Collective More Influenza Vynil set.

Di seguito, il programma dei due giorni:

● Venerdì 13 maggio

ore 19.30: Presentazione del libro La polvere sotto il tappeto con Anna Paola Lacatena – Ingresso libero

ore 21:30: Marco Cassanelli and Deckard – Modular live set – https://deckardelectronic.weebly.com/pyramiden.html – Ingresso con tessera di CapitalSud

● Sabato 14 maggio

ore 19.00: Presentazione del libro Notti tossiche. Socialità, droghe e musica elettronica per resistere attraverso il piacere con Enrico Petrilli e Claudio Cippitelli

ore 21:30: O’cloks live band (Voce: Chiara de Mucci, chitarra: Emanuele Matera, Basso: Michele Di Ruvo, Batteria: Michele Paradiso) – More Influenza Vynil set (in collaborazione con WAYS collective)