Per delucidazioni sul vernacolo andriese, chiedere a loro, ai componenti dell’ALFA Teatro di Andria. Compagnia teatrale prossima al traguardo dei 50 anni di attività e che finalmente dopo gli anni della pandemia torna in scena con una commedia in due atti tutta da ridere. Si chiama “Quanda manovr!!!”, testo di Ettore Imparato adattato e tradotto in vernacolo andriese da Elena Colasuonno. Uno squarcio di vita quotidiana dove gli imprevisti e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. Lo spettacolo andrà in scena il 14 ed il 15 maggio nel teatro auditorium “Mons. Di Donna” della parrocchia SS. Sacramento. La regia è di Emanuele Di Cosmo.

L’ALFA Teatro il prossimo anno compirà 50 anni di attività, una passione per il vernacolo intramontabile.

Quanto al canovaccio della commedia, le sorprese non mancheranno, ma soprattutto gli spettatori sapranno rivedersi in tanti dei personaggi in scena.

Sulla sfondo, la consueta mission della compagnia, tramandare il dialetto andriese.

E allora appuntamento il 14 e 15 maggio, da non perdere e tutto da ridere.

