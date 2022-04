Il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, ha partecipato quest’oggi ai festeggiamenti di un altro centenario andriese, il sig. Giuseppe Di Renzo, nato in città il primo marzo del 1922, agricoltore, occupato a suo tempo nell’azienda agricola Ceci. Dal matrimonio con Nicoletta Sonetto sono nati quattro figli, due femmine e due maschi. Dei quattro, un figlio vive in Germania e una figlia a Cesena. Di Renzo è stato in guerra, mobilitato in Sardegna, come artigliere.

Il festeggiato – qui nella foto con i suoi figli e con il Sindaco, Giovanna Bruno, che gli ha fatto visita e che è rimasta colpita dalla sua vitalità e lucidità – ha 10 nipoti e 10 pronipoti.