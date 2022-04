«Ringrazio il Sindaco Giovanna Bruno e tutti coloro che hanno avuto fiducia nella mia persona – commenta il dott. Pasquale Vilella, dopo aver appreso dell’incarico assessorile. Mi è stata chiesta, in queste ore, la disponibilità ad accettare il prestigioso incarico di Assessore alle Finanze del Comune di Andria, un incarico che non esito a definire importante in un momento importante per l’Amministrazione, per la Città, per la Comunità. Non ho avuto tentennamenti nell’accettare la richiesta di disponibilità perché il mio intento sarà quello di lavorare per il bene comune. Da più parti mi viene chiesto cosa farò e quali sono le mie priorità – prosegue Vilella. Innanzitutto cercherò di essere a disposizione di tutti coloro che vogliono aiutare il Sindaco Giovanna Bruno e l’Amministrazione a migliorare la nostra Città. Poi le priorità emergeranno lavorando. Metterò a disposizione di tutti l’esperienza che vivo nella mia professione di Commercialista, nonché il mio vissuto in qualità di componente del Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia Barletta-Andria-Trani e di Revisore Unico del Comune di Mattinata. Con queste premesse, con questa forte volontà di servire, con semplicità e determinazione, la comunità e di essere all’altezza della sfida che mi è stato chiesto di accettare e che ho fatto mia, concludo con l’augurare a tutti una Santa Pasqua».