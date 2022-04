Carbon Farming e Marketing, il futuro dell’agricoltura passa da questi temi, e il Rotary Club di Trani ha promosso un incontro con gli studenti dell’istituto agrario del “Lotti-Umberto I” per avvicinare i più giovani verso argomento che riguardano il loro prossimo futuro. Il marketing in particolare non è un semplice concetto attribuibile all’ambito aziendale, ma può rappresentare un risorsa fondamentale per il settore agricoltura.

E poi il carbon farming, un nuovo modo di coltivare e per sequestrare il carbonio del suolo che altrimenti finirebbe come CO2 nell’atmosfera, accelerando i cambiamenti climatici. Anche qui, un’opportunità da non farsi sfuggire.

Strumenti utili per gli studenti dell’istituto agrario, protagonisti del prossimo futuro. Il Rotary di Trani, con questo incontro, ha voluto creare un “ponte” tra loro e tematiche che riguardano lo sviluppo del territorio. La mission consolidata dei rotariani.

Il mondo del lavoro è ormai prossimo per i giovani che hanno preso parte al meeting, così come l’università. L’istituto andriese ha voluto fornire loro ulteriori strumenti utili per farsi trovare pronti.

Il servizio.