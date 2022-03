La famiglia Ficarazzo ha donato nei giorni scorsi un’opera pittorica dell’artista Michele Ficarazzo, scomparso prematuramente nel 2006 a soli 31 anni, alla Questura di Barletta Andria Trani. L’opera, dal titolo “Speranze all’orizzonte”, lascia a tutti un messaggio di speranza che non è desiderio illusorio di un mondo migliore, ma la possibilità di un ponte che lega i sogni dell’uomo ai suoi valori più profondi.

«L’opera di Michele Ficarazzo vuole emanare luce verso un futuro che non ancora vediamo. Per l’artista la speranza diviene meta all’orizzonte: anche i giorni più bui possono attende la luce, non dalla certezza dell’oggi ma dal sogno di un domani migliore nonostante il grigiore, come i suoi colori sulla tela che si stagliano su un fondo buio ma non per questo vuoto e inaccessibile, ignoto ma in divenire nell’incanto della natura, nella promessa di un messaggio dentro una bottiglia lasciato al futuro. Così la tela di Michele Ficarazzo apre alla meraviglia delle sue armonie pittoriche».

La famiglia Ficarazzo ha voluto ringraziare sentitamente il Questore dott. Roberto Pellicone e con la Questura di Barletta – Andria – Trani gli appartenenti alla Polizia di Stato.