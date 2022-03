Il CPIA BAT “Gino Strada” si apre all’Europa grazie alla partecipazione al Consorzio di mobilità Erasmus+. che vede come scuola capofila l’IPSSEC “Adriano Olivetti”.

Il primo passo è stato accogliere la visita della prof.ssa Renata Cumino, dirigente scolastico della “Adriano Olivetti”, con la quale è stato realizzato un ricco programma di appuntamenti:

Venerdì 18 marzo, ore 12:30/13:30: Il programma ERASMUS+, pratiche amministrative e gestionali (formazione rivolta al personale di segreteria del CPIA BAT);

Alla scoperta delle perle della BAT (visita del territorio provinciale); Lunedì 21 marzo, ore 9:00/12:30 : L'accreditamento nel nuovo programma ERASMUS+: un'opportunità di crescita e di cambiamento anche nel settore dell'Educazione degli Adulti Prima sessione, ore 9:00/11:00: formazione rivolta al collegio docenti Seconda sessione, ore 11:30/12:30: incontro informativo con i rappresentanti degli enti locali e delle agenzie del terzo

La dirigente Cumino ha spiegato: «Grazie alla progettualità messa in campo, al nostro consorzio, e dunque anche al CPIA BAT, saranno offerti l’opportunità di migliorare le competenze linguistiche in inglese, percorsi di formazione alla cultura green ed ecosostenibile, percorsi atti a favorire inclusione e pari opportunità, percorsi di internazionalizzazione delle istituzioni scolastiche coinvolte nell’Accreditamento».

Il dirigente scolastico Paolo Farina dichiara: «Sono profondamente grato alla dirigente Cumino per il bagaglio umano e professionale che ha voluto mettere a servizio della nostra comunità scolastica. Credo fortemente che l’Istruzione degli Adulti segni un futuro per il nostro Paese e per l’Europa. Chi frequenta il CPIA BAT “Gino Strada” deve legittimamente attendersi un’istruzione pubblica di qualità, al pari delle scuole diurne, e l’internalizzazione dell’offerta formativa del nostro Istituto va esattamente in questa direzione».

Il consorzio permetterà di usufruire della mobilità Erasmus+ per sette anni, a partire dal prossimo anno scolastico. Già ad ottobre la prima mobilità: 10 studenti e due docenti si recheranno in visita, per una settimana, a Patrasso. Sempre nel prossimo anno scolastico saranno offerti 5 corsi di formazione all’estero per altrettanti docenti del CPIA BAT “Gino Strada”.