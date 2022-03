Sventato furto in un campo fotovoltaico, grazie alla tempestiva azione delle Guardie Campestri di Andria. E’ accaduto nel pomeriggio odierno di oggi in Contrada “Rivera”.

Su segnalazione della Centrale Operativa, tramite il sistema di videosorveglianza che ha rilevato movimenti furtivi all’interno del campo, sono intervenute sul posto le pattuglie del locale Consorzio in servizio sul territorio, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Andria, immediatamente avvisati dell’accaduto, per gli accertamenti di rito. All’arrivo delle pattuglie, i malviventi si erano già dati alla fuga, non portando a termine la loro azione predatoria. I gestori dell’impianto, associati alla vigilanza campestre, sono stati informati in tempo reale per i conseguenti controlli.