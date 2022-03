Un ingente furto di rame rinveniente da cavi elettrici è stato sventato nella serata del 15 marzo grazie al tempestivo intervento delle Guardie Campestri di Andria. Erano le 19.40 circa quando alla Centrale Operativa del locale Consorzio, giungevano simultaneamente ripetuti segnali di allarme da immobili e/o impianti associati al locale Consorzio nella contrada Tardascia – Pozzo Sorgente. Prontamente venivano inviate sul posto alcune pattuglie per le prime verifiche del caso, dove veniva riscontrata la manomissione di una cabina ENEL, oltre al tranciamento di diversi cavi elettrici.

L’avvedutezza dell’operatore di centrale, il quale ha notiziato in tempo reale i proprietari dei continui segnali di allarme, ha permesso altresì che sul posto si recassero anche gli stessi, evitando conseguenze ben più gravi dall’azione predatoria fortunatamente non portata a termine. Dell’accaduto è stata informata la Questura di Barletta-Andria-Trani, che inviava sul posto le proprie volanti per i necessari rilievi, oltre ai tecnici ENEL per il ripristino della cabina manomessa.