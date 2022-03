Un appassionante scontro diretto in un derby al cardiopalma: questa la sintesi perfetta dell’incontro andato di scena sabato scorso, 26 febbraio, tra l’Audax Andria e il Jusfertil Canosa, al Polivalente di via delle Querce della città federiciana, valido per la 15^ giornata del campionato di pallavolo femminile di serie D girone A.

Una sfida che si preannunciava difficile per entrambe le compagini, reduci dalle brillanti vittorie di 7 giorni prima: Audax vittoriosa fuori casa contro il Barletta (0-3) e Canosa in casa contro l’Adriatica Trani (3-0). Andriesi costrette anche questa settimana a fare i conti con infortuni di spessore e a dover quindi schierare come titolari due under 18, con evidenti difficoltà di inserimento e di adattamento ad un campionato di serie.

Nonostante ciò l’Andria è riuscita a gestire al meglio sia il primo (25-20) che il secondo parziale (25-21), adoperando una perfetta battuta in entrambi i set. Poi, blackout andriese. Le padrone di casa hanno perso il ritmo mentale e tecnico messo in campo fino ad allora: il tecnico Anna Ferrante è corsa ai ripari effettuando cambi mirati nel tentativo di dare una scossa alla squadra. Ma non c’è stato nulla da fare. Terzo e quarto set conquistati dalle pallavoliste canosine con i parziali di (22-25) e (19-25). Tie-break: un set altalenante, dove l’Audax Andria ha messo in evidenza caparbietà, grinta e voglia di portarsi a casa i 2 punti in palio. Il quinto set è terminato con il risultato di 15-10.

Le azzurre hanno consolidato quindi il quinto posto in classifica, a quota 16 punti, incrementando di un punto il distacco proprio dal Canosa, sesto a 11 punti. All’orizzonte ora c’è la difficilissima gara di Bari contro la Don Milani Volley, seconda in classifica con 1 partita in meno, in programma sabato prossimo, 5 marzo alle 18.30, nella palestra dell’istituto scolastico “Ungaretti”.